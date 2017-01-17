تحديات يركز عليها المنتدى الاقتصادي العالمي.. ما هي؟

يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام وسط تحديات، وعدد من الموضوعات لم يتوقعها المشاركون في أعمال المنتدى العام الماضي.

ويحظى منتدى دافوس لهذه السنة بأهمية كبيرة، خاصة أن الاقتصاد العالمي يواجه عدة مخاطر من بينها تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية والإجراءات التي يعتزم تطبيقها.

وثمة أمر لافت في المنتدى هذا العام، يتمثل في أن لا أحد كان يتوقع خلال مناقشات المنتدى في دورة العام الماضي، فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، أو التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تنامي الحركات الشعبوية، ما فرض أن يعقد المنتدى تحت شعار "القيادة المستجيبة والمسؤولة"، خاصة أننا مقبلون على موسم انتخابات في أوروبا، كما يصادف اليوم الأخير في المنتدى حفل تنصيب دونالد ترمب رئيساً لأميركا.