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العربية أسواق المنتدى الاقتصادي العالمي

ما هي أبرز محاور النقاش في اليوم الأول للمؤتمر؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت موفدة "العربية" ليان عودة من دافوس، إن أهم ما يميز منتدى الاقتصاد العالمي، الذي بدأت أعماله اليوم، هو أنه يأتي تزامناً مع حدثين ضخمين كانا من المستبعد حدوثهما، الأول يتعلق بقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفي المقلب الآخر، انتخاب الرجل الملياردير دونالد ترمب رئيساً لأميركا.

وأوضحت أن ترمب امتنع حضور فعاليات المنتدى في دافوس، كونه يتعارض ويخالف السياسات الحمائية التي أطلقها، غير أنه سرعان ما حلت الصين مكان الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة الأميركية لتفتح أبوابها للأسواق العالمية.

وبحسب موفدة "العربية"، كان لافتاً حضور الرئيس الصيني في اجتماعات دافوس لهذا العام في خطوة غير مسبوقة، حيث قدر عدد الوفد الصيني بنحو 500 شخص وهو أكبر الوفود الحاضرة.

كلمات دالّة

#دافوس, #الصين, #ترمب, #السياسات الحمائية, #الأسواق العالمية
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