من دافوس.. الرئيس الصيني يعلن تأييده للعولمة

حذر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الدول اليوم الثلاثاء من العودة إلى سياسات الحماية التجارية، قائلاً إنه لن يكون هناك أي فائز في حرب تجارية.

وقال شي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا "لن يخرج أحد فائزاً من حرب تجارية."

وشبه الرئيس الصيني الحماية التجارية "بأن يحبس المرء نفسه في غرقة مظلمة" لكي يحمي نفسه من الخطر، ولكن يحرم الغرفة في الوقت نفسه من "النور والهواء".

وحثّ دول العالم على ألا تحمي مصالحها الخاصة على حساب مصالح الآخرين.

واستنكر نظرة الجميع للعولمة كمصدر للمتاعب، مؤكداً أن السعي المفرط وراء الأرباح وليس العولمة هو ما تسبب في الأزمة المالية العالمية.



من ناحية أخرى قال الرئيس الصيني إن بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان أو تبدأ حربا تجارية.



وأكد شي في دافوس أن الصين تؤيد إبرام اتفاقات تجارية منفتحة وشفافة ومفيدة لجميع الأطراف، داعياً الدول الأخرى لعدم إلقاء اللوم على الآخرين حين تواجه "صعوبات".



وقال شي "الصين ستبقي بابها مفتوحاً ولن تغلقه."