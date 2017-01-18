داماك: تدشين ملعب غولف بشراكة مع مؤسسة ترمب قريبا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، حسين سجواني، في مقابلة مع العربية من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على استمرار العمل في مشروع ملعبي الغولف مع مؤسسة ترمب التجارية، حيث سيتم افتتاح أحد الملعبين في الربع الأول من هذا العام.

وأضاف سجواني "الملعب الثاني تحت الإنشاء وكان يوجد نقاش في الفترة الماضية على العرض الذي سمعناه".

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد قال إنه رفض عرضاً من رئيس مجلس إدارة شركة داماك الإماراتية، حسين سجواني، لإجراء صفقة بملياري دولار في دبي، لأنه يريد تجنب تضارب المصالح خلال فترة رئاسته.



وحول العقارات في دبي قال سجواني إن السوق العقارية تمر بمراحل ففي عامي 2013 و2014، رأينا طفرة في البيع والأسعار، وفي 2015، الأسعار تعدلت وفي 2016 كانت مستقرة وستبقى في 2017 و2018 كما هي دون صعود كبير أو انخفاض كبير".

وأشار سجواني إلى أن سوق دبي تعتبر سوق عالمية، وقال "لدينا أكثر من 102 جنسية تم البيع لها، وحينما بدأت تنزل الروبية الهندية اشترى الهنود في دبي للتحوط من هبوط العملة، وقد يكون هبوط العملات عاملا إيجابيا بالنسبة لدبي".

وأوضح سجواني أن داماك لديها مشاريع دورية تطلقها تقريبا كل شهر، ولا توجد لدينا مشكلة سيولة وخططنا المستقبلية كما هي، وبعض المشاريع فيها تأخير والبعض الآخر ينجز في موعده، والمشارع التي يحدث فيها تأخير يوجد تقبل من المشترين، لأن ذلك يكون حسب ظروف السوق وظروف المقاولين.

ويطور رجل الأعمال الإماراتي لترامب ملعب غولف آخر من تصميم "تايجر وودز،" ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2018.