منتدى دافوس يشكل لجنة تقدم توصيات للمنطقة لتوظيف الشباب

قال الرئيس التنفيذي لشركة "طموح" الدكتور باسم عوض الله، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى "دافوس" إن المنتدى الاقتصادي العالمي سيقوم غدا بالإعلان عن تأسيس مجموعة عمل تختص بتقديم التوصيات المناسبة لدول المنطقة لتقديم الإصلاحات المطلوبة، من أجل تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الموارد الطبيعية، ولإيجاد فرص عمل للشباب العربي، وتأهيل الاقتصادات لتعتمد على الاستدامة.

وأضاف أن المنتدى يناقش عدة تحديات من بينها حرية التجارة وبالأمس دعا الرئيس الصيني إلى العولمة، كما يناقش العداء المتنامي من الطبقة الوسطى للعولمة كما رأينا في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن من بين التحديات توقعات إدارة ترمب فيما يخص الاقتصاد الأميركي والعالمي واحترام الاتفاقيات المبرمة مع الدول، وكذلك التوقعات للسياسة الخارجية الأميركية.

وأشار عوض الله إلى أن التحدي الأول والأساسي في المنطقة هو الصراعات والحروب وموضوع الإرهاب وما يتمخض عنه من بعد إنساني هائل وهو اللاجئين، وهذا الموضوع أصبح يخص أوروبا وأميركا ولا يخص المنطقة فقط، وتداعيات هذه الحروب هو من أهم التحديات.

ومن جانب آخر لفت عوض الله إلى أن المنتدى يناقش تحدي الإصلاحات التي تواجهها الدول من أجل تنويع مصادر الاقتصاد.