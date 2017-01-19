القرقاوي: الإمارات تعتزم طباعة 25% من المباني في 2030

قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد القرقاوي، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن بلاده قدمت تقريرا خلال المنتدى حول حالة المستقبل خلال السنوت الـ40 المقبلة، شمل سبعة قطاعات وأكثر من مئة تنبؤ.

وأضاف القرقاوي أن التقرير تنبأ بأن سبعة ملايين وظيفة ستزول عالميا خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب الذكاء الصناعي.

ولفت إلى أن التقرير الذي سيكون سنويا ويطلق من أكاديمية دبي للمستقبل، تحدث عن مستقبل التنقل الذكي والتعليم وحجم التكنولويجيا الافتراضية ووظائف المستقبل، فعلى سبيل المثال شركة تسلا للسيارات لديها 2000 موظف فقط، مقارنة مع شركات منافسة بها مئات الآلاف من العمال.

وأكد القرقاوي أن الإمارات تعتزم تكثيف استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع الإنشاءات، لتتم طباعة 25% من المباني بحلول 2030، فيما تستهدف دبي طباعة نحو 2%، من الإنشاءات سنويا.