خالد الفالح: جاهزون لتحويل مجتمعنا الفتي لقوة حقيقية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، إن الحكومة جاهزة لتحويل المجتمع الفتي إلى قوة حقيقية تساعد القطاع الخاص.

وأضاف الفالح خلال ندوة "طريق السعودية إلى 2030" التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في "دافوس"، أنه ليس المهم رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%، لكن الأهم فصل نشاطه عن الإنفاق الحكومي وعوائد النفط.

وأوضح "في النهاية يجب أن يحسن القطاع الخاص نوعية الخدمات للمواطنين، وهذا أمر أساسي بالنهاية، سنقوم بالعمل على منح المرأة المزيد من الوظائف، وهذا هدف استراتيجي لنا في المرحلة المقبلة، وكل ما طلبناه من قيادتنا تم توفيره ولا توجد مبررات لتراجع الأداء".

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية قال الفالح، إن 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح في طريقها إلى السعودية، ونعمل على تحويل المملكة لقائد في الطاقة البديلة.

وأشار الفالح إلى أن إعادة هيكلة بعض المؤسسات التي لم تتغير منذ عقود أمر ضروري لضمان تحسين الكفاءة في السعودية.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن السعودية نجحت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال عامين، وعملنا بجد لزيادة كفاءة عملياتنا.

وفيما يتعلق بحساب المواطن قال الجدعان، إن نظام حساب المواطن الجديد يضمن عدالة توزيع الدعم بدلا من استفادة الأغنياء منه، وهناك العديد من الخطوات تم اتخاذها لحماية مستحقي الدعم في المرحلة المقبلة.

وتسعى الحكومة السعودية بحسب الجدعان إلى أن يكون القطاع الخاص هو المسؤول عن توليد أكثر من 60% من الاقتصاد السعودي، في تركيز واضح على تعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأضاف الجدعان أن حكومة السعودية تعي جيدا أهمية الشفافية في المرحلة المقبلة، والدليل على ذلك ميزانيتنا الجديدة، وهناك فرص متعددة أمام القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة الاقتصادية المقبلة.

وفي كلمة له أكد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، جدية الحكومة في توفير شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تبقى محرك أي اقتصاد في العالم، وشدد على أهمية دعم القطاع في السعودية.

وأضاف القصبي أن السعودية استوردت بضائع وخدمات بـ 1.3 تريليون دولار خلال 10 سنوات، ونحاول تغيير الاستهلاك

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "داو كيميكال" خلال مشاركته في ندوة "طريق السعودية إلى 2030"، إن رؤية السعودية 2030 "عمل رائع"، وإن هناك العديد من الصناعات التي يمكن توطينها في السعودية للابتعاد عن النفط.

وأبدى رئيس شركة داو كيميكال إعجابه بالحديث عن الطاقة البديلة في السعودية من جانب أكبر شركة للنفط، وقال "أين تجد في العالم دولة تتحدث فيها أكبر شركة للنفط والغاز عن أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة؟".

وقال لورينس فينك، رئيس أكبر صناديق التحوط في العالم "بلاك روك" خلال مشاركته، إن ما رأيته في العامين الأخيرين هو ثقة حكومة السعودية بنفسها بأنها قادرة على تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يطمئن المستثمر.

وأضاف فينك "إن ما يحصل في السعودية هو ديناميكية حقيقية للتغيير، ونؤمن بأن الفرص الاستثمارية في السعودية كبيرة لمساهمينا ومستثمرينا، ومستعدون لتوجيه أموال مستثمرينا إلى السعودية، وهو أمر مرحب به في ظل تدني نسب الفوائد عالميا".

وأشاد مدير سلسلة لولو هايبر ماركت في السعودية بأداء الموظفين السعوديين في سوق العمل.