ساما: لا تعثرات كبيرة بالقطاع المصرفي والأرقام مطمئنة

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس"، إن الموقف المالي للبنوك السعودية مطمئن في ظل اتخاذ المخصصات اللازمة وتراجع معدلات السايبور وتحسن مستويات السيولة.

وأضاف الخليفي "لا نرى أي تعثرات كبيرة في القطاع المصرفي والأرقام مطمئنة، وانكشاف البنوك السعودية على قطاع الإنشاءات لا يتجاوز 8% حاليا.

وأكد الخليفي على سلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن مخصصات البنوك السعودية تغطي 170% من القروض المشكوك في تحصيلها.

ولفت الخليفي إلى أن الديون المشكوك في تحصيلها لا تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض السعودية، وتوجد مخصصات تغطي حتى 170% من هذه القروض، ومخصصات البنوك يتم مراجعتها أكثر من مرة ومن جهات مختلفة لضمان فعاليتها، حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية في البنوك، وبعدها تراجع من المدقق الخارجي ومن مؤسسة ساما.

وحول مستويات السيولة في القطاع المصرفي قال محافظ ساما، "في الوقت الحالي وخلال 2016، انخفض حجم الكتلة النقدية، ومن فبراير وحتى سبتمبر تدخلت ساما في يونيو وسبتمبر بضخ سيولة وعبر إجراءات أخرى، ولا يوجد ما يشير حاليا إلى الحاجة لأي خطوات لدعم سيولة البنوك، وعائد الشراء المعاكس الآن يتجاوز 100 مليار، والإقراض مطمئن جدا".

وأوضح الخليفي أن ساما تراقب الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية قبل أي إجراءات لملاحقة الفائدة الأميركية المرتقبة في 2017، ومعدل السايبور انخفض من 2.4% في 2016 إلى نحو 2% حاليا.

وأشار إلى أن زيادة سقف إقراض البنوك للعقارات لن يؤثر على جودة أصولها، وحجم القروض الممنوحة لقطاع الإنشاءات لا يشكل إلا 8% من محفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص، ولا قلق على البنوك ولا نرى تعثرات كبيرة.