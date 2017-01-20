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الفالح: سوق النفط تخلصت من 1.5 مليون ب/ي في يناير

المصدر: العربية.نت
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في تصريحات لـ"العربية"، إن 1.5 مليون برميل من النفط جرى سحبها يومياً من السوق في يناير، وذلك من أصل 1.8 مليون برميل اتفق المنتجون من داخل المنظمة وآخرون مستقلون في مقدمتهم روسيا، على خفضها من إجمالي إنتاجهم اليومي أواخر نوفمبر الماضي في فيينا.

وتوقع الفالح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، نمو إنتاج النفط الصخري في العام 2017 بما بين 200 و300 ألف برميل يومياً، فيما اعتبر وزير الطاقة السعودي أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل يومياً "مبالغ فيها".

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