داو كيميكال: كفاءة عالية للسعوديين وخطط لـ"سعودة" صدارة

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "داو كيميكال" أندرو ليفريس، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، بالكفاءة العالية التي يتمتع بها الشباب السعوديون، قائلا إنهم أرسلوا حوالي 1000 متدرب سعودي إلى فروع مختلفة للشركة حول العالم، ونظراً للمستوى العالي من الكفاءة "أرادوا في جميع تلك الفروع الاحتفاظ بهم وعدم إعادتهم".

وأشار إلى أن ذلك شجعهم على التخطيط من أجل "سعودة" شركة "صدارة" للبتروكيماويات، المشروع المشترك مع "أرامكو" السعودية، بشكل كامل خلال سنة أو سنتين على أبعد تقدير.

البارحة بدافوس ، ذكر رئيس شركة داو للكيماويات أنهم أرسلوا ١٠٠٠ متدرب سعودي لفروعهم حول العالم،وكانوا بالفروع يريدون إبقاءهم لمستواهم العالي. pic.twitter.com/Re13PydKrM — Faisal (@Faisal) January 20, 2017

وجرى ذلك خلال ندوة خاصة عقدت على هامش منتدى "دافوس" العالمي، والتي جاءت تحت عنوان "طريق السعودية إلى 2030"، بحضور كل من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير التجارة ماجد القصبي.

من ناحية أخرى، أبدى رئيس شركة "داو كيميكال" إعجابه بالحديث عن الطاقة البديلة في السعودية من جانب أكبر شركة للنفط، وقال "أين تجد في العالم دولة تتحدث فيها أكبر شركة للنفط والغاز عن أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة؟".