الاتصالات السعودية: دخولنا في "كريم" استثمار للمستقبل

قامت شركة الاتصالات السعودية STC أخيراً بعدد من الاستحواذات، إضافة إلى زيادة حصتها في شركات أخرى، بعضها متخصص في خدمات الاتصالات مثل شركة CELL CO، وبعضها بعيد عن نشاط STC كشركة "كريم".

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، شرح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري، في مقابلة مع "العربية"، أسباب هذه الاستحواذات. وقال إن شركة CELL CO مسؤولة عن جزء كبير من عمليات توزيع الخدمات في الاتصالات السعودية، حيث كانت STC تملك 60% من CELL CO، أما الإعلان الأخير بالاستحواذ الكامل على الشركة فالهدف الأساسي منه هو توحيد شبكتنا للتوزيع.

واعتبر البياري أن هذه الخطوة سوف تساعد في تحسين وإثراء تجربة العملاء.

ولفت إلى أن من المهم الاندماج وإحداث التكامل مع الشركات التي تخدم عمليات STC بشكل مباشر، مثل ما حدث مع Intigral المسؤولة عن المحتوى والميديا في الشركة، أو CELL CO المتخصصة في قنوات التوزيع.

أما الاستثمار في "كريم" فاعتبره الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية، استثماراً للمستقبل، وأشار إلى أن الشركة دخلت كمستثمر في "كريم" منذ بداياتها وارتفع هذا الاستثمار مع السنوات، مضيفاً أن الاستثمار الأخير الذي أعلن عنه قبل أسابيع، يعد كبيراً نسبياً، لكن النمو الجيد في شركة "كريم" يدعم هذا التوجه.

وقال أيضاً إن ثمة فرصة كبيرة للتكامل مع "كريم"، خاصة في مجال الخدمات اللوجيستية والتجارة الإلكترونية.