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البحرين: نستهدف مضاعفة قطاع السياحة لـ7% بحلول 2018

المصدر: دافوس – ليان عودة
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قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزيّاني، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، إن بلاده وضعت خطة تجريبية للشركات العاملة في قطاع الصناعة لمواكبة عصر الرقمنة.

وأضاف الزياني أن الثورة الصناعية الرابعة هي حديث الساعة الآن، والكثير من الدول تتسابق بهذا الخصوص، وقد وضعنا خطة تجريبية لقطاع الصناعة لمواكبة عصر الرقمنة، وسيتم تطبيقها على شركة حكومية وشركة قطاع خاص، ولدينا المؤهلات والكفاءة البشرية ونظام اتصالات جيد يمكننا من الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

وكشف الزياني عن نية الحكومة البحرينية مضاعفة حجم قطاع السياحة إلى ما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.

وأكد الزياني انفتاح الاقتصاد البحريني، وقال "2% من القطاعات فقط محصورة على المواطنيين، وعدد الشركات التي تم تسجيلها قفز في 2016".

ولفت الزياني إلى إطلاق البحرين استراتيجية السياحة في مطلع عام 2016، وكان أهم محورها التوسع إقليميا وعالميا، والترويح العالمي للسياحة في البحرين، حيث تم افتتاح 7 مكاتب تمثيل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والهند والسعودية، وسيتم التوسع في دول أخرى في المستقبل.

وأشار الزياني إلى أن الاستراتيجية ضمت تسهيل إجراءات الدخول، وتنويع المنتج السياحي، وقال "خلال السنة ونصف الماضية قمنا بعمل إعادة هيكلة لقانون الشركات في البحرين، وراجعنا تسجيل الشركات وتسهيل دخول الشركات الأجنبية من أجل سلاسة العمل التجاري في البحرين، وجذب الاستثمار الأجنبي، وقد لاحظنا قفزة كبيرة في عدد الشركات المسجلة في البحرين، وكان الهدف هو اختصار العملية إلى دقائق بدلا من أشهر".

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