طيران الجزيرة: شركات الطيران تعودت على تقلبات النفط

أكد مروان بودي، رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، أن المجموعة المالكة للشركة، لم يكن لديها نية لبيع حصة في طيران الجزيرة، موضحا أن التعاون مع بنك "إتش إس بي سي" يأتي لمراجعة الاستثمارات.

وقال بودي في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى دافوس، إن استثمارات جديدة ستضخ في طيران الجزيرة للتوسع بأعمالها، مؤكدا أن الشركة ستوفي بتعهداتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بعد إعلان الأرباح في الفترة المقبلة.

وتوقع أن يتحسن الأداء خلال 2017، مؤكدا أن قطاع الطيران لن يتأثر بتقلب أسعار النفط، كونه اعتاد عليه، مشيراً إلى تحديات من نوع آخر، مثل الأوضاع الجيوسياسية، والتي تمنع طيران الجزيرة من التحليق فوق كل من سوريا والعراق لغايات سلامة الطيران.