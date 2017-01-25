مجموعة تمر: الرقمنة تفرض نفسها بقطاع الرعاية الصحية

أكد أيمن تمر، رئيس مجموعة تمر، أهمية التحول الرقمي لخدمة العميل في القطاع الصحي وفرص هذا القطاع الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد والوظائف في السعودية.

وعبر تمر وهو عضو لجنة توطين الوظائف، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن تفاؤله بخطة التحول الوطني، والتي ستنعكس على توفير المزيد من الوظائف للشباب السعودي.

وذكر أن مجموعة تمر، حرصت على رفع الكفاءة في توفير طلبيات القطاع الصحي، من خلال تطبيق خطة التحول الرقمي منذ عام 2008، من أجل الحرص على "التخلص من الفاقد في العمل".