أبراج كابيتال للعربية: 15 استثمارا بمليار دولار في 2017

أكد الرئيس التنفيذي لـ"أبراج كابيتال" مصطفى عبد الودود، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى دافوس في سويسرا أن الفرص تتواجد غالبا في بعض القطاعات بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية، وهي قطاعات التجزئة وصناعة الأغذية والاستهلاك.

وتوقع أن فرص الاستثمار لهذا العام ستكون موجودة في أسواق أميركا اللاتينية لا سيما في بيرو وكولومبيا إضافة الى أسواق مصر والسعودية والإمارات وتونس والمغرب.

وقال عبد الودود إن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ستوفر فرص استثمار على المدى الطويل.

وحول عمليات التخارج قال عبد الودود إن أبراج كابيتال تتخارج سنوياً من بين 10 إلى 12 شركة، ومن المتوقع القيام بأكثر من 15 استثمارا هذا العام بقيمة مليار دولار.

وأشار عبد الودود إلى أن أبراج كابيتال تستثمر في القطاع اللوجستي والخدمات المالية والتعليم والصحة والطاقة.

وفيما يتعلق بالسوق المصرية قال رئيس أبراج كابيتال إن مصر توفر فرص استثمار بعد تعويم الجنيه.