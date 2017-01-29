بريتيش تيليكوم لـ"العربية": يجب النظر للروبوتات كزملاء

أكد لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي للخدمات العالمية لشركة بريتيش تيليكوم، أن موضوع الحماية من الجرائم الإلكترونية يأتي على رأس أجندة جميع مجالس الإدارة في الشركات، موضحا أن عصر الرقمنة يؤثر على طريقة عيشنا وعملنا من خلال 3 جوانب.

وقال ألفاريز في مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بمدينة دافوس السويسرية، إن عصر التحول الرقمي يؤثر على كيفية عمل الموظف ونسميه الموظف الرقمي، فالموظف يريد أن يكون سريع البديهة وقادرا على العمل من أي مكان وأن تكون وظيفته آمنة.

ويأتي الجانب الثاني المتأثر بالتحول الرقمي وهو العميل الرقمي، بحيث يتفاعل العميل مع الشركة عبر منصات مختلفة.

أما الجانب الثالث فهو الأعمال الرقمية، بحيث تقوم الرقمنة بتأخير أعمالنا، بالتالي أنشأنا ما يدعى بسحابة السحاب أو Cloud of clouds لدعم عملائنا.

وقال ألفاريز: "كوني رئيسا تنفيذيا، إذا اعتقدت أن بإمكان روبوت استبدالي، سأحتاج دائما إلى تطوير القيمة التي أضيفها على الشركة. في الحقيقة ما أعتقده هو أننا باستطاعتنا استخدام الروبوتات للعمل بشكل أفضل، والنظر لهم كزملاء بحيث يقومون بالمهام التي تتطلب وقتا كثيرا، ما يعطينا المجال للتركيز على أمور أكثر أهمية".

وعبر عن اعتقاده بأنه "يجب على كل من يعمل في هذا القطاع تحمل المسؤولية بطريقة أو بأخرى، وعلينا مسؤولية مشاركة المعرفة والتحديات مع عملائنا sharing the knowledge وبالتالي أعتقد أن هذه مسؤولية البيئة المحيطة بأكملها للقطاع، وشركتنا ملتزمة بذلك.