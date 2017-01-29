مايكروسوفت للعربية: قريباً تكنولوجيا تراقب عواطف البشر

أكد جون فيليب كورتوا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية، أن صفقة الاستحواذ على "لينكد إن" ستمكن مايكروسوفت من الجمع بين شبكة المهنيين الرائدة والشبكة الرائدة في مجال السحابة، مضيفا أن الشركة تعمل على سحابة واسعة النطاق قادرة على استيعاب كم هائل من البيانات، وهي متحمسة لهذه الصفقة.

وقال كورتوا في مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بمدينة دافوس السويسرية، إن العالم سيشهد قريبا ظهور "تكنولوجيا ستتضمن مراقبة عواطف البشر ومعرفة ما إذا كان الشخص جائعاً، أو مزعوجاً، وحتى قد تحذرك من الطريقة التي تقود بها السيارة".

وطرح مثالا آخر بالقول: "يمكن لشركة مثل بوينغ لصناعة الطائرات، "تحليل كل البيانات المرتبطة بأجهزة ومحركات الطائرة التي تكون في سحابة، وعبر إنترنت الأشياء، كما يمكن التنبؤ بوقوع أخطاء، وهذا سيمكن الشركة من حل المشكلة قبل حدوثها".

وأشار إلى العديد من التطبيقات التي يحتضن عبرها العالم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هناك العديد من المهارات الصناعية، فعلى صعيد المهنيين، هناك مهارات تكنولوجية عميقة مثل مهندس معماري رقمي أو عالم.

وقال إن مايكروسوفت ساهمت بالتطور الرقمي الصناعي، بشكل كبير عن طريق مبادرة تدعى Azure Academy والتي ساعدت فيها المهنيين على الحصول على شهادات.

وعلى صعيد التعليم في المدارس، قال كورتوا: "نسعى لتعليم صغار السن بدءا من الأربع سنوات البرمجة، ويمكننا تعليمهم عن طريق برامج بسيطة جدا. أما الموظفون الذين يعملون في درجات متوسطة في المؤسسات، فنريد تدريبهم على كيفية عمل الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على هذا، أي التفاعل مع الروبوتات والتكنولوجيا، وهذا ينطبق على الشرق الأوسط والعالم".