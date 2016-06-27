كلينتون تنتقد إشادة ترامب بخروج بريطانيا من أوروبا

انتقدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية #هيلاري_كلينتون تصريحات منافسها الجمهوري #دونالد_ترامب حول خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي مؤكدة أن "التصريحات الرنانة" تضر أكثر مما تفيد في مثل هذه الظروف.

وكان ترامب أشاد بتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد، ووصفه بأنه "رائع"، وقال أمام صحافيين خلال زيارة إلى اسكتلندا الجمعة "إنه أمر عظيم".

ولم تذكر كلينتون ترامب بالاسم في كلمتها أمام مؤتمر رؤساء البلديات الأميركيين، إلا أنها شددت على أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن "يضع مصالح الشعب الأميركي قبل مصالحه الشخصية".

وكان ترامب توجه إلى اسكتلندا لتدشين معلب للغولف يحمل اسمه في تورنبوري.

وتابعت كلينتون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى قادة "يدركون أن التصريحات الرنانة في أوضاع متوترة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوتر". وقالت: "لهذا السبب القيادة الثابتة والمحنكة ضرورية في مثل هذه الظروف".

وقارن ترامب الذي يحظى بدعم شعبوي ويركز في خطابه على معاداة الهجرة، بين حملته الرئاسية وبين المعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبي في بريطانيا.

وقالت كلينتون الأحد" "كما لاحظنا هناك أشخاص كثيرون يعانون من الإحباط في بريطانيا، ونعلم أن هناك أشخاصا يعانون من الإحباط هنا أيضا".

إلا أنها أكدت أمام رؤساء البلديات المجتمعين في انديانابوليس (وسط الغرب) أنه "يجب ألا يراود أحد الشك حول التزام الولايات المتحدة في أوروبا، سواء كان متسلطا في الكرملين أو مرشحا رئاسيا على ملعب غولف".

وكشفت استطلاعات حديثة للرأي تقدم كلينتون على ترامب في السباق الرئاسي بحصولها على تأييد 51% من المشاركين في استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "ايه بي سي نيوز"، في مقابل 39% لمنافسها ترامب.

في المقابل، أظهر استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" و"ان بي سي نيوز" تقدما طفيفا لكلينتون بـ46% في مقابل 41% لترامب.