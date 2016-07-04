وزير المالية البريطاني: نحتاج لتسويق بريطانيا للعالم

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن #جورج_أوزبورن #وزير_المالية_البريطاني قوله إنه سيبذل جهدا أكبر في تعزيز علاقات #بريطانيا مع #الصين التي سيزورها مرة أخرى هذا العام، بعد تصويت بلاده للخروج من #الاتحاد_الأوروبي .

وقال أوزبورن في مقابلة مع الصحيفة: "سيكون علينا ركوب الطائرة وتسويق بريطانيا للعالم".

ووفقا للصحيفة، قال أوزبورن إنه يتحدث مع #مصرف_إنجلترا_المركزي لضمان عدم تأثر عمليات الإقراض أو عدم تكرار وقوع أزمة الائتمان التي وقعت في عامي 2007 و2008.

وأضاف: "علينا التأكد من أننا قريبون بقدر الإمكان من حلفائنا الأوروبيين، ومن أنهم لن يظلوا فقط أصدقاءنا الرئيسيين وشركاءنا الاستراتيجيين بل أيضا سوقا مصيريا للتصدير".