خروج بريطانيا لن يضر بتقارب الاتحاد الأوروبي و"البلقان"

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا #ميركل اليوم الاثنين من #باريس أن قرار #بريطانيا بالخروج من #الاتحاد_الأوروبي "لا يعيد النظر" بالالتزامات المتخذة إزاء دول #البلقان الراغبة بالتقرب من الاتحاد الأوروبي.

وقال هولاند في تصريح أدلى به في ختام قمة عقدت في قصر الرئاسة الفرنسية وجمعت نحو 12 قائدا من دول الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الغربية إن "القرار البريطاني لا يعيد النظر بأي شكل من الأشكال بالالتزامات المتخذة إزاء دول منطقة البلقان. سيتم التقيد بها بنفس الشروط التي حددت منذ البداية".

كما قالت ميركل من جهتها أن فرص انضمام دول من البلقان الغربي إلى الاتحاد الأوروبي تبقى كما هي بعد التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل إن "قرار بريطانيا لم يغير شيئا".

من جهتها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا #موغيريني : "نحن مصممون على مواصلة عملية التوسيع".

ودول #مقدونيا و #البوسنة و #كوسوفو و #صربيا و #البانيا و #مونتينغرو لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها داخلة على مستويات مختلفة في عملية تقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وشارك زعماء هذه الدول في قمة باريس إلى جانب زعماء #سلوفينيا و #كرواتيا و #المانيا و #إيطاليا و #النمسا و #فرنسا .

وقمة باريس هذه هي الثالثة في سلسلة من الاجتماعات التي يطلق عليها اسم "عملية برلين" التي اطلقت عام 2014 لتشجيع الاصلاحات والتنمية في ست دول من البلقان الغربي.