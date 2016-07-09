أوباما يرى أن بريطانيا ستخرج فعلاً من الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الأميركي باراك #أوباما السبت عن اعتقاده بأن #بريطانيا ستخرج من #الاتحاد_الأوروبي رافضا فرضيات راجت أخيرا عن احتمال العودة عن هذا الخروج.

وقال أوباما ردا على سؤال عن احتمال العودة عن الخروج: "أعتقد أن علينا أن نفترض أن الاستفتاء الذي أثار اهتماما كبيرا، وجرى بعد حملة طويلة وبمشاركة كبيرة نسبيا، ستتحول نتائجه إلى وقائع".

وجاء كلام أوباما في مؤتمر صحافي عقده في وارسو في ختام قمة للحلف الأطلسي.

وكانت الحكومة البريطانية ردت السبت على عريضة وقعها أكثر من أربعة ملايين بريطاني دعوا إلى تنظيم استفتاء ثان، بالقول إنه لن يكون هناك تصويت آخر.

وتمر #المملكة_المتحدة بأزمة سياسية حادة منذ تصويت البريطانيين في استفتاء بـ23 حزيران/يونيو الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة إلى حزب المحافظين، فإن المعركة لخلافة ديفيد #كاميرون المستقيل من رئاسة الحكومة محتدمة. كما أن حزب العمال يواجه أزمة مع عزم النائبة انجيلا ايغل على الترشح لرئاسة الحزب في مواجهة جيريمي كوربن الذي يرفض الاستقالة.