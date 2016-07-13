تيريزا ماي تشكل فريقها: هاموند للمالية وجونسون للخارجية

شكّلت رئيسة وزراء #بريطانيا الجديدة #تيريزا_ماي مساء الأربعاء فريقها الحكومي حيث عيّنت وزير الخارجية السابق فيليب #هاموند في منصب وزير المالية، وهي أهم الوزارات في بريطانيا، وذلك خلفاً لجورج #أوزبورن. كما عيّنت ماي بوريس #جونسون رئيس بلدية لندن السابق وأبرز المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيرا للخارجية.

يذكر أن أوزبورن وزيرا المالية منذ عام 2010 وكان يعتبر مرشحا مرجحا لتولي منصب رئيس الوزراء حتى استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي قرر خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي . وكان أوزبورن أحد زعماء حملة "البقاء" في الاتحاد.

أما جونسون فكان شخصية رئيسية في الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي وأسفر عن تصويت الناخبين لصالح الخروج، واعتُبر بالتالي مرشحا بارزا لرئاسة الوزراء قبل أن يعلن عدم الترشح بعد تحركات ضده داخل حزب المحافظين الحاكم.

ويُرجح ألا يكون لجونسون دور كبير في المفاوضات التي ستجريها بريطانيا بشأن علاقتها بالاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد أن أعلنت ماي تعيين ديفيد ديفيز وزير دولة لشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وديفيز نائب برلماني بارز عن حزب المحافظين سبق أن خسر أمام رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في انتخابات زعامة الحزب عام 2005.



واحتفظ وزير الدفاع مايكل فالون بمنصبه في الحكومة الجديدة وهو الموقع الذي يشغله منذ تموز/يوليو 2014 بينما عينت أمبر رود وزيرة الطاقة السابقة في منصب وزيرة الداخلية وينتظر أن تضطلع بدور كبير في معالجة قضية الهجرة.

في ما يلي الوزراء الرئيسيون في #الحكومة_البريطانية التي شكلتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأربعاء:

- وزير المالية: فيليب هاموند

- وزير الخارجية: بوريس جونسون

- وزير البريكست: ديفيد ديفيس

- وزيرة الداخلية: امبر رود

- وزير الدفاع: مايكل فالون

- وزير التجارة الدولية: ليام فوكس

أما حقيبة العدل فسيعين وزيرها لاحقا.

