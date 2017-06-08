انتخابات تشريعية في بريطانيا وسط إجراءات أمنية مشددة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، اليوم الخميس، في #المملكة_المتحدة لانتخابات تشريعية مبكرة وحاسمة لخروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنظم وسط إجراءات أمنية مشددة بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها البلاد منذ نهاية أذار/مارس.

ومن كورنويل إلى اسكتلندا مرورا بلندن وبرمنغهام ومانشستر وليفربول وغلاسكو، دعي 47 مليون ناخب إلى التصويت حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت السلطات إنها ستفرض إجراءات أمنية "بالغة المرونة" في #لندن ليتاح نشر قوات للشرطة بالسرعة القصوى، بعد خمسة أيام على اعتداء أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في العاصمة البريطانية.

ولن تصدر أي أرقام عن استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت. أما النتيجة النهائية فيفترض أن تُعلن فجر الجمعة.

ويجري هذا الاقتراع قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولاية رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا #ماي التي تأمل في تعزيز أغلبيتها في مجلس العموم لتتمكن من التفاوض من موقع قوة بشأن #بريكست مع الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المحافظين، لكن استطلاعات الرأي تكشف أن الفارق بينهم وبين #حزب_العمال بقيادة جيريمي كوربن تقلص بمقدار النصف على الأقل، بعدما كان أكثر من 20 نقطة عند الإعلان عن الانتخابات المبكرة في نيسان/ابريل الماضي. ويصعب معرفة تأثير الاعتداءات على الاقتراع.

ويرى المحللون أن #المحافظين الذين يعتبرون "أكثر صلابة" في القضايا الأمنية يواجهون انتقادات لأنهم لم يتمكنوا من منع وقوع هذه الهجمات، ولأنهم ألغوا 20 ألف وظيفة في أجهزة الشرطة منذ 2010.

ويتجاوز رهان الانتخابات إلى حد كبير حدود البلاد بما أن #الاتحاد_الأوروبي يريد أن يبدأ في أقرب وقت ممكن المفاوضات حول بريكست.

وتأمل #تيريزا_ماي التي تولت رئاسة #الحكومة_البريطانية خلفا لديفيد كاميرون بعد الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، في تعزيز الأغلبية التي تتمتع بها في البرلمان بفارق 17 صوتا لتتجنب أي تمرد في معسكرها عند التفاوض حول بريكست "شاق".

أما خصمها العمالي #جيريمي_كوربن أحد أعمدة الجناح اليساري في حزب العمال ولم يشغل في الماضي أي منصب وزاري، فلا يشكك في "بريكست كواقع"، لكنه يريد تبني موقف أكثر تصالحا مع المفوضية الأوروبية والمحافظة على منفذ إلى السوق الأوروبية الواحدة.