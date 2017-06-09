ماي تشكل حكومة جديدة تقود الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء، تيريزا #ماي، اليوم الجمعة، أنها ستشكل حكومة جديدة، مشيرةً إلى أن هذه الحكومة ستقود عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وقد أبقت رئيسة الوزراء البريطانية وزير المالية فيليب هاموند ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف التفاوض في ملف بريكست ديفيد ديفيس في مناصبهم في الحكومة الجديدة، إضافة إلى وزيرة الداخلية امبر راد ووزير الدفاع مايكل فالون.

وتحدثت ماي في ختام لقاء قصير عقدته مع الملكة إليزابيث الثانية التي طلبت منها رسميا تفويضا بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تصريح ماي رغم أن حزبها، حزب #المحافظين، خسر الغالبية المطلقة بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس.

وقالت ماي أمام مقر إقامتها الرسمي في داوننغ ستريت، إنها ستعتمد في #البرلمان_البريطاني على تأييد "أصدقائها" من الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية بعد أن أخفق حزب المحافظين الذي تتزعمه في الفوز بأغلبية.

وتابعت "سنواصل العمل مع أصدقائنا وحلفائنا في الحزب الديمقراطي الوحدوي على وجه الخصوص".

ومضت قائلة "يتمتع حزبانا بعلاقات قوية منذ سنوات، وهو ما يجعلني أثق في أننا سنتمكن من العمل معا من أجل صالح المملكة المتحدة ككل".