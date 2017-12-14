نواب بريطانيا يهزمون حكومة ماي بشأن قانون البريكست

هزم مشرعون بريطانيون حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأربعاء، بعد أن صوتوا لصالح تغيير مخططها بشأن الانسحاب من #الاتحاد_الأوروبي (بريكست) في تحرك قد يعقد بشكل أكبر مساعيها للانفصال عن التكتل.

وصوت #البرلمان_البريطاني بأغلبية 309 أعضاء مقابل 305 لصالح تعديل يطالب بأن يقر البرلمان مشروع قانون منفصلا للموافقة على أي اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي.

انحاز عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم إلى المعارضة في التشديد على أن يتطلب أي اتفاق مع الاتحاد قانونا داخل البرلمان، قبل أن يصبح ساريا، الأمر الذي يمنح النواب حق النقض ضد #بريكست.

ووعدت ماي النواب "بتصويت هادف" حول اتفاق الانسحاب البريطاني من الاتحاد، لكن خصومها قالوا إن ذلك ليس كافيا. وجاء التصويت كتعديل على قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يقضي تشريع بريكست بتحويل نحو 12 ألف قانون للاتحاد الأوروبي إلى النظام الأساسي البريطاني في اليوم الذي تترك فيه المملكة المتحدة الاتحاد في مارس/أذار 2019.

وتعليقاً على التصويت، قالت متحدثة باسم #الحكومة_البريطانية إن الحكومة تشعر بخيبة أمل بشأن تصويت البرلمان لصالح تغيير خطة ماي بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها أوضحت أن التصويت لن يوقف التحضيرات القانونية لمغادرة الاتحاد.

وقالت المتحدثة في بيان: "نشعر بخيبة أمل بسبب تصويت البرلمان لصالح هذا التعديل رغم التطمينات القوية التي قدمناها".

وأضافت المتحدثة: "هذا التعديل لا يمنعنا من إعداد القوانين ليوم الانفصال. وسوف نحدد الآن هل يلزم إجراء تغييرات أخرى على مشروع قانون (الانسحاب من الاتحاد الأوروبي) لضمان وفائه بالغرض الحيوي منه".