مغسلة للملابس الفاخرة تحميها من التلف آخر تحديث: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 22:23 - GMT 19:23 تارخ النشر: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: جيلان فطايري To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مغسلة للملابس الفاخرة تحميها من التلف PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً Health&Health مركز يعتمد على أساليب الشفاء الذاتي 19:19 GMT إقرأ أيضاً "الحدث".. الشقيقة الصغرى لقناة "العربية" 19:22 GMT