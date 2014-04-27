"الحدث".. الشقيقة الصغرى لقناة "العربية" آخر تحديث: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 22:22 - GMT 19:22 تارخ النشر: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: زين نشار To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "الحدث".. الشقيقة الصغرى لقناة "العربية" PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً مغسلة للملابس الفاخرة تحميها من التلف 19:23 GMT إقرأ أيضاً ناطق الألوسي يروي عشقه للنحت في زمن صدام حسين 10:18 GMT