ناطق الألوسي يروي عشقه للنحت في زمن صدام حسين آخر تحديث: الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014 KSA 13:18 - GMT 10:18 تارخ النشر: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: عروب تاج الدين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ناطق الألوسي يروي عشقه للنحت في زمن صدام حسين PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً "الحدث".. الشقيقة الصغرى لقناة "العربية" 19:22 GMT إقرأ أيضاً "د. هامور" مشروع إماراتي يحافظ على الثروة السمكية 12:44 GMT