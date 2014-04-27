children’s city تعلم أطفال دبي بناء مستقبلهم آخر تحديث: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 22:17 - GMT 19:17 تارخ النشر: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: لبنى حداد To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك children’s city تعلم أطفال دبي بناء مستقبلهم PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً النخلة.. بيتزا بنكهة التمر 19:12 GMT إقرأ أيضاً Health&Health مركز يعتمد على أساليب الشفاء الذاتي 19:19 GMT