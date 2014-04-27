"د. هامور" مشروع إماراتي يحافظ على الثروة السمكية آخر تحديث: الثلاثاء 28 جمادي الثاني 1435 هـ - 29 أبريل 2014 KSA 15:44 - GMT 12:44 تارخ النشر: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: هبة فارس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "د. هامور" مشروع إماراتي يحافظ على الثروة السمكية PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً ناطق الألوسي يروي عشقه للنحت في زمن صدام حسين 10:18 GMT إقرأ أيضاً عقود من معاناة السوريين مع عائلة الأسد 19:15 GMT