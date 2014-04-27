عقود من معاناة السوريين مع عائلة الأسد آخر تحديث: الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014 KSA 22:15 - GMT 19:15 تارخ النشر: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: هنادي الخطيب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عقود من معاناة السوريين مع عائلة الأسد PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً "د. هامور" مشروع إماراتي يحافظ على الثروة السمكية 12:44 GMT إقرأ أيضاً كيف يرى رئيس الكهرباء السعودية نتائج الشركة في 2017؟ 07:50 GMT