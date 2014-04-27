شركة search in mena تسعى لتنشيط التجارة الإلكترونية آخر تحديث: الثلاثاء 28 جمادي الثاني 1435 هـ - 29 أبريل 2014 KSA 12:13 - GMT 09:13 تارخ النشر: الأحد 26 جمادي الثاني 1435 هـ - 27 أبريل 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: يمان زيتوني To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شركة search in mena تسعى لتنشيط التجارة الإلكترونية PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً فرقة "زهرة المدائن" تحيي التراث الفلسطيني في دبي 19:11 GMT إقرأ أيضاً النخلة.. بيتزا بنكهة التمر 19:12 GMT