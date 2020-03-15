أليكانتي الإسبانية مدينة أشباح.. فيديو مرعب سببه كورونا

هدوء مخيف خيم على شوارع إحدى المدن الإسبانية، حيث بدت "أليكانتي" الحيوية التي تعج بالمطاعم والمحلات، مهجورة تماماً لتتحول بذلك إلى مدينة أشباح خشية الإصابة بفيروس كورونا.

ويظهر الفيديو مشاهد من المدينة التي تبدو خالية من الناس مع إغلاق المحلات والمطاعم أبوابها.

خشية الإصابة بـ #كورونا.. أليكانتي الإسبانية تتحول إلى مدينة خالية من البشر pic.twitter.com/DYmyUvsVOy — العربية (@AlArabiya) March 15, 2020

يشار إلى أن "أليكانتي" تقع شرق إسبانيا، وهي عاصمة مقاطعة لقنت التابعة لمنطقة بلنسية. وهي أيضاً ميناء تاريخي في البحر المتوسط.

تشتهر أليكانتي بشواطئها الرملية الممتدة، ومهرجاناتها الصاخبة، وحياتها الليلية المفعمة بالحيوية، حيث تعد إحدى مراكز العطلات الأوروبية والإسبانية الرئيسية.

ألفي إصابة و100 وفاة بيوم واحد

يذكر أن السلطات الإسبانية أعلنت الأحد تسجيل نحو ألفي إصابة جديدة بالفيروس المستجد ونحو 100 وفاة بـ24 ساعة في هذه الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.

وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما تُوفي 288 شخصاً جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلاً شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.

كما كانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات السبت قد أفادت بتسجيل أكثر من 5700 إصابة وما لا يقل عن 183 وفاة.

إلى ذلك أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مساء السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو لتلقي العلاج.

وأُغلقت المتاجر غير الأساسية والمدارس والمتاحف والنوادي الرياضية في جميع أنحاء البلاد وأُلغيت المسيرات الدينية المرتقبة مطلع نيسان/أبريل لمناسبة عيد الفصح في عدد كبير من المناطق والمدن على غرار إشبيلية والأندلس.