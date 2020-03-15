فرنسا.. توجه لعزل مقاطعتين بالكامل بسبب كورونا

مع ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا، أفاد مراسل العربية/الحدث مساء الأحد بأن هناك توجهاً لعزل مقاطعتين بالكامل في البلاد بسبب الفيروس، مشيراً إلى وفاة 127 شخصاً حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة، أوليفييه فيران، ارتفاع حصيلة وباء كورونا في البلاد إلى 120 وفاة و5400 إصابة منذ كانون الثاني/يناير.

يشار إلى أن هذا الارتفاع في عدد الوفيات والمصابين هو الأكبر الذي تسجله فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها.

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كما أعلنت الحكومة السبت إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء، أبرزها إغلاق صالات السينما والمتاجر غير الأساسية مع تقليص نشاط وسائل النقل.

وفي وقت سابق الأحد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الحكومة ليس أمامها خيار سوى فرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن البلاد ستتجاوز الأزمة إذا تصرفت بمسؤولية.

إلى ذلك قال ماكرون مدافعاً عن قراره المضي قدماً في إجراء الانتخابات المحلية: "أنا الضامن لصحة مواطنينا وكذلك للحياة الديمقراطية في البلاد".

وأضاف بعد أن أدلى بصوته في شمال فرنسا: "سنتغلب على هذه الأزمة بالتصرف بمسؤولية معاً ومن أجل بعضنا البعض".

كما أوضح أن قرار إغلاق المتاجر والمطاعم كان يتعين اتخاذه لأن الكثير من الناس تعاملوا بتراخ شديد فيما يتعلق بحماية أنفسهم من الفيروس.