عُمان تمنع الدخول لأراضيها.. وتوقف إقامة صلاة الجمعة

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، وقف دخول غير العمانيين إلى عمان من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما نقله مركز الأخبار التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمانية على تويتر، نقلا عن اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا.

كما سيتم تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية بما في ذلك العمانيون.

وأعلنت السلطنة أيضا إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة، ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.

ويبدأ تطبيق القرارات الجديدة اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 مارس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي؛ مما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 22 حالة 18 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا ويجري التقصي الوبائي عن حالتين.

#وزارة_الصحة تعلن عن تسجيل حالة اصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا pic.twitter.com/e2UjI7Dq6Q — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 15, 2020

هذا وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، فضلاً عن المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.