كورونا في إفريقيا.. إلغاء رحلات وإغلاق حدود وحظر مشروط

أغلقت دول إفريقية عديدة حدودها، اليوم الأحد، وألغت رحلات الطيران وفرضت قيودا صارمة على الدخول وإجراءات حجر صحي لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في 26 من دول القارة، وتتزايد أعداد حالات الإصابة به.

حظر ذاتي في كينيا

من جهته، قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في خطاب للأمة بثه التلفزيون "الحكومة تعلق سفر جميع الأشخاص القادمين إلى كينيا من أي دولة ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.. فقط الكينيون وأي أجنبي يحمل إقامة سارية سيُسمح لهم بالدخول بشرط تطبيق الحجر الصحي الذاتي".

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وأضاف أن أي شخص دخل كينيا خلال 14 يوما مضت يتعين عليه فرض الحجر الصحي الذاتي. وتابع أن الحظر سيبدأ العمل به خلال 48 ساعة وسيستمر 30 يوما.

وتابع أنه يتعين إغلاق المدارس على الفور والجامعات بحلول نهاية الأسبوع. وشجع الناس على إجراء مبادلات دون استخدام العملة للحد من مخاطر تداول أوراق نقدية ملوثة بالمرض.

شرط مختلف في غانا

وفي غرب إفريقيا ستحظر غانا اعتبارا من يوم الثلاثاء دخول أي شخص زار دولة بها أكثر من 200 حالة إصابة خلال 14 يوما مضت ما لم يكن مقيما رسميا أو من مواطني البلد.

وفي ناميبيا بجنوب القارة، أغلقت المدارس لمدة شهر بعد تأكيد حالتي إصابة بالفيروس يوم السبت.

وأغلقت دول أخرى المدارس وألغت احتفالات دينية وأحداثا رياضية لتقليل مخاطر انتقال العدوى. وأصيب 156500 شخص تقريبا على مستوى العالم بالفيروس توفي نحو ستة آلاف شخص.

وسجلت كينيا ثلاث حالات إصابة وإثيوبيا أربع حالات وفقا لما أعلنت السلطات في البلدين اليوم الأحد بعد يومين من ظهور أول حالة في كل من البلدين.

تنزانيا تلغي الرحلات مع الهند!

وأعلنت جيبوتي، التي لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة بالمرض، اليوم الأحد أنها ستعلق جميع رحلات الطيران الدولية. وألغت تنزانيا التي لم تسجل حالات كذلك رحلات الطيران للهند وعلقت الألعاب في المدارس.

وحتى اليوم الأحد، أعلنت حالات إصابة جديدة في كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر والسنغال وتوغو والكاميرون وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ونيجيريا وساحل العاج والغابون وغانا وغينيا والسودان وكينيا وإثيوبيا وموريتانيا ورواندا وسيشل وإسواتيني (مملكة سوازيلاند سابقا) وناميبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية.