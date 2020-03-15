الأعلى في يوم واحد.. كورونا يحصد 113 في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 113 حالة وفاة جديدة سجلت في البلاد خلال يوم واحد في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي الوباء في هذا البلد، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 724

كما أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13938.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي متلفز المواطنين إلى "إلغاء كل رحلاتهم ولزوم منازلهم كي نتمكن من رؤية الوضع يتحسّن في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق الأحد، حذر قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، من تضاعف أعداد المصابين بكورونا في العاصمة الإيرانية. وقال إن هناك تأخيرا في جهود السيطرة على الفيروس في طهران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

جاء ذلك بعدما حذر محمد رضا كلائي، رئيس بلدية مدينة مشهد، عاصمة محافظة خراسان وثاني أكبر مدينة في إيران، الأحد، من أن "عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا في المدينة في ازدياد"، قائلاً "نقترب من الوباء العام في مشهد".

كما أعلنت وكالة إيسنا شبه الرسمية، الأحد، إصابة هاشم كلبايكاني عضو مجلس الخبراء. يذكر أن مجلس الخبراء يناط به اختيار المرشد الإيراني، إذ يعتبر الهيئة الأساسية في النظام الإيراني التي عهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل المرشد.