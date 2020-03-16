الصحة العالمية: وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكدا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.

ودعا أدهانوم خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

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وشدد مدير المنظمة الأممية على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الوباء، مؤكدا أن "هناك إصابات بكورونا لا نعلم عنها خصوصا الطفيفة منها".

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار كورونا.

"البقاء في المنازل"

إلى ذلك، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الاثنين، السكان إلى "البقاء في المنازل" وتفادي التواصل من قرب، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية "ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!"، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ضرورية، أرجوكم احترموها!"، فيما سجلت ألمانيا 5 آلاف إصابة بالفيروس.

وأعلنت سويسرا حالة الطوارئ وإغلاق الحدود مع كل الدول المحيطة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.