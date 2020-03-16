إيطاليا تسجل 3 آلاف حالة إصابة في يوم واحد بكورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في أوروبا، ألفي حالة مع تسجيل 349 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات مساء الاثنين.

وقضى 2158 شخصا بينهم 1420 في منطقة ميلانو وحدها شمال البلاد، فيما رصدت السلطات الصحية 3200 إصابة إضافية.

موضوع يهمك فرضت إيران، اليوم الاثنين، قيودا على التنقل بين 11 محافظة بسبب وباء كورونا. وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية.إلى ذلك،... كورونا.. إيران تفرض قيوداً على التنقل بين 11 محافظة فيروس كورونا

ويساوي هذا الرقم ثلث عدد الوفيات المسجلة في العالم بسبب الفيروس، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بناء على أرقام رسمية.

ولا يبدو أن هناك تباطؤا في انتشار العدوى في إيطاليا مع تسجيل السلطات الصحية 3200 حالة إصابة إضافية.

وتشهد منطقة بيمونتي حيث تقع مدينة تورينو منذ يومين ارتفاعاً ملحوظاً بالإصابات والوفيات، بحيث تضاعفت الوفيات تقريباً خلال يومين لتبلغ 111 حالة، فيما بات عدد الإصابات الإجمالي 1516 حالة.

كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد قال إن الخطر الأكبر قادم. وقال المسؤول الذي يعتبر بلاده في طليعة البلدان الأوروبية المصابة بالفيروس: "لم نصل إلى ذروة الانتشار بعد، فالأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر".

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا، أمس الأحد، تسجيل 368 حالة وفاة، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.

وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضررا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200.