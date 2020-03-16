18 إصابة بكورونا في تركيا.. وتعليق صلاة الجماعة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18 وذلك في أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي.

وقال الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في البلاد بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وافدين من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة.

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لاحقا، قال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس اليوم الاثنين إن تركيا علقت صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وفي كلمة للصحفيين، قال إرباس إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه اليوم إن تركيا رصدت 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.