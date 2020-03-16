بعد تمدده في إسبانيا.. زعيم إقليم كتالونيا مصاب بكورونا

قال كيم تورا، زعيم إقليم كتالونيا الإسباني، الاثنين، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وإنه سيبقى رهن العزل الذاتي في مبنى حكومي.

وأعلن بير أراجونيس، نائب رئيس حكومة كتالونيا، الأحد، أن التحاليل أثبتت أيضا إصابته بكورونا.

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وكانت رئاسة الحكومة الإسبانية أعلنت مساء السبت، أن زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مصابة بكورونا. وقالت الحكومة في بيان إن "بيغونيا غوميز (زوجة سانشيز) ورئيس (الوزراء) بخير. كلاهما موجود في مونكلوا" مقر رئيس الحكومة.

وأضافت أنهما "يُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حدّدتها السلطات الصحية".

هذا وسجلت إسبانيا حوالي ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما ارتفع عدد الوفيات من 288 الأحد إلى 297 الاثنين، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

وقال فرناندو سيمون منسق الحالات الطارئة في مركز الصحة الوطنية، إن عدد الحالات المؤكدة بات 8744، لكن هذا الارتفاع في عدد الحالات يدل على تباطؤ لأنه تم رصد حوالي ألفي حالة بين السبت والأحد.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسبانية في بيان اليوم، أنها طلبت 150.000 كمامة وقناع طبي من مصنع في جنوب مدينة "خاين" لتزويد الخدمات الصحية المدنية. وأوضحت أنه تم نقل حوالي 86000 من الأقنعة إلى مدريد.