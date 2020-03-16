ماكرون: نشر الجيش بمناطق كورونا وفضاء شينغن سيعلق

في وقت يجتاح العالم هلع ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.

وقال ماكرون في كلمة له مساء الاثنين: "سننشر الجيش في مناطق تفشي الفيروس بفرنسا"، مضيفاً أن "فضاء شينغن سيعلق والحدود ستغلق للحد من كورونا".

إلى ذلك أعلن: "قررت الحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للحد من كورونا"، مشدداً: "سنعاقب من يخل بهذا القرار. التنقل غير الضروري في فرنسا ممنوع تحت طائلة العقوبة".

موضوع يهمك أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، عن قمة أوروبية غدا ستجري عن بعد لبحث انتشار فيروس كورونا الذي بات وباء... ميركل تعلن عن قمة أوروبية "عن بعد" لبحث انتشار كورونا فيروس كورونا

كما أضاف ماكرون أن "التنقلات في فرنسا ستكون فقط لقضاء الأمور الضرورية"، مشيراً: "نحن في حرب ضد فيروس كورونا، وفرنسا في ظروف صعبة بسبب تفشيه".

إلى ذلك أوضح أن "أولوية توزيع وسائل الوقاية ستكون للأطباء والفرق الطبية".

وطلب من مواطنيه تقديم تضحيات بالعمل على وقف انتشار كورونا، قائلاً: "كلما عملنا معاً بسرعة سننتصر على كورونا. لا يجب أن نميل للفوضى في مواجهة الفيروس".

وشدد الرئيس الفرنسي: "لن نترك أي مواطن فرنسي من دون موارد. وسيتم تعليق دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز بسبب كورونا".

إلى ذلك لفت إلى أنه قرر تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بسبب كورونا.

100 ألف شرطي

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن بلاده ستنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها ماكرون لمكافحة تفشي كورونا.

كما أكد كاستانير أن مخالفي الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

ارتفاع مخيف في الأعداد

يشار إلى أن هيئة الصحة العامة الفرنسية أعلنت الاثنين أن 21 شخصاً آخرين توفوا بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد المتوفين بالمرض في البلاد إلى 148 بزيادة نسبتها نحو 16%.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 6633 من 5423 الأحد بزيادة نسبتها أكثر من 20% في 24 ساعة.