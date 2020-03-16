كورونا يصيب جندياً في البحرية الأميركية

ذكر سلاح البحرية الأميركية، الأحد، أن بحاراً على متن سفينة حربية أصيب بفيروس كورونا.

وأوضحت البحرية أن البحار وضع بحجر صحي في منزله وأنه جرى إخطار الأشخاص الذين خالطوه ويخضعون لعزل ذاتي في أماكن إقامتهم.

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كما قالت البحرية في بيان إن أياً منهم يوجد على السفينة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن البحار كان على متن السفينة الحربية بوكسر.

إغلاق المدارس الحكومية في نيويورك

من جانب آخر، أعلن رئيس بلدية نيويورك، الأحد، أنه سيُغلق بدءاً من الاثنين كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1.1مليون طالب، للحد من انتشار كورونا.

وقال بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي: "يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الغد، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية".

إلى ذلك أضاف أن المدارس سيُعاد فتحها "في موعد أقصاه 20 نيسان/أبريل"، غير أنه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.

يشار إلى أن عدد الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 66، وفق مراسلة "العربية".