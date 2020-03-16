سخر ثم أصيب.. لاعب شهير: ليتني تعاملت مع كورونا بجدية

عبر الفرنسي رودي جوبير لاعب "يوتا جاز " في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عن أسفه بسبب عدم تعامله بجدية مع خطورة فيروس كورونا وقبل أن يتسبب مرضه في إيقاف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وباقي مسابقات الألعاب الأميركية الشهيرة.

وكتب اللاعب الفرنسي الشهير البالغ عمره 27 عاماً في حساب دوري السلة الأميركي على تويتر "حالتي تتحسن بشكل تدريجي طفيف كل يوم".

وتأكدت إصابة جوبير بالفيروس بعد يومين من سخريته من الحديث عن كورونا وتعمده لمس أجهزة الصحفيين الموجودة أمامه في المنضدة في نهاية المؤتمر الصحفي.





وقال جوبير "كنت أتمنى لو تعاملت مع هذا الأمر بجدية أكبر وأتمنى من الجميع أن يفعل ذلك".

وكان غوبير محط انتقادات واسعة على مواقع التواصل جراء الخفة التي تعامل بها مع تفشي فيروس كوفيد - 19، والذي حصد حتى الآن أكثر من ستة آلاف ضحية حول العالم، وأدى إلى فرض قيود قاسية على حركة النقل والسفر، وتعليق الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية.

وجاء الإعلان عن إصابة جوبير قبل دقائق من مواجهة جاز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر حيث أسفر ذلك عن مشهد ركض الجهاز الطبي لثاندر إلى الملعب لإبلاغ الحكام أثناء فترة إحماء الفريقين.

وتناقش الحكام مع المدربين عدة دقائق قبل إعادة اللاعبين إلى غرفهم وألغيت المباراة، بينما لم يكن جوبير موجودا في الملعب.

وقررت رابطة الدوري الأميركي إيقاف المسابقة في تلك الليلة وفي غضون 36 ساعة سارت باقي الألعاب الأميركية على نفس الخطى ومنها دوري هوكي الجليد ودوري المحترفين الأميركي لكرة القدم ومسابقات الجولف.

وتأكد إصابة دونوفان ميتشيل، زميل جوبير في يوتا، بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي أيضاً.

وفي الشريط الذي تم بثه الأحد، حض غوبير المتابعين على الالتزام بالإجراءات الوقائية للمساهمة في الحد من انتشار كوفيد - 19، مثل غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، والامتناع عن لمس وجوههم.