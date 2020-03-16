ميركل تعلن عن قمة أوروبية "عن بعد" لبحث انتشار كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، عن قمة أوروبية غدا ستجري عن بعد لبحث انتشار فيروس كورونا الذي بات وباء عالمياً، وتسبب بوفاة أكثر من 7 آلاف شخص حول العالم، وذلك في إحصائية لوكالة فرانس برس.

إلى ذلك كشفت ميركل عن مجموعة من الإجراءات التي تحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لإبطاء تطور تفشي فيروس كورونا، لكنها قالت إن الحكومة ستحاول تقليص الأثر الاقتصادي.

موضوع يهمك قال كيم تورا، زعيم إقليم كتالونيا الإسباني، الاثنين، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وإنه سيبقى رهن العزل... بعد تمدده في إسبانيا.. زعيم إقليم كتالونيا مصاب بكورونا فيروس كورونا

وأضافت في مؤتمر صحفاي أن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات.

وتابعت قائلة إن زيارات المرضى بالمستشفيات ستقتصر على زيارة واحدة يوميا، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى.

وستغلق المؤسسات الثقافية والترفيهية أبوابها أيضا، وسيتوقف السفر لقضاء العطلات، سواء داخليا أو إلى الخارج، خلال فترة إجراءات الطوارئ.

وأضافت ميركل أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير الفيروس.

كورونا يتمدد بشكل كبير

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الاثنين، إن فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكدا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.

وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات في الصين القارية حيث بلغت 3,213 حالة، تليها إيطاليا مع 1,809 وفيات، ثم إيران مع 853 حالة وفاة، فإسبانيا حيث سجّلت 297 حالة وفاة.