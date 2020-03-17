كورونا.. 7 حالات جديدة بالكويت واستقرار 40 مصاباً في الأردن

أفادت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 40 حالة في الأردن، من بينها حالة شفيت من المرض.

وتضم الحالات 32 أردنيًا و6 فرنسيين وعراقية وفلبينية. وبينت الصحة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

وفي خطوات لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي بات وباء عالمياً، أعلنت السلطات البحرينية، الثلاثاء، إغلاق دور السينما ومنع الشيشة، وطالبت المواطنين بالتزام منازلهم، وفق ما نقله مركز الأخبار البحريني على "تويتر".

كما تم إغلاق المراكز الرياضية وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية، ومقاهي "الشيشة"، فيما تم اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية على الطلبات الخارجية فقط.

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هذا ودعا المركز إلى تجنب التجمعات لأكثر من 20 شخصا، والالتزام بالمكوث في المنزل قدر المستطاع والخروج للضرورة.

وكانت وزارة الصحة في البحرين، أعلنت أمس الاثنين، وفاة مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المواطنة التي توفيت، كانت لديها "أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

حالات جديدة في الكويت

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا‫.‬

‎وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند خلال مؤتمر صحافي، إن سبع حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 130 حالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية ‫"‬كونا‫".‬

وأضاف السند: "‬مع حالات الشفاء الـ12 يصبح لدينا 118 حالة تبقى تحت الرعاية الصحية حاليا‫".‬

‎وأوضح المسؤول الكويتي أن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون‫.‬

‎وأشار السند إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة، مها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة، في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة‫.‬