سؤالك عبر العربية| لماذا ينصح الأطباء مصابي كورونا بوضع الكمامة وليس المخالطين لهم؟ آخر تحديث: الثلاثاء 22 رجب 1441 هـ - 17 مارس 2020 KSA 17:52 - GMT 14:52 تارخ النشر: الثلاثاء 22 رجب 1441 هـ - 17 مارس 2020 KSA 17:14 - GMT 14:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| لماذا ينصح الأطباء مصابي كورونا بوضع الكمامة وليس المخالطين لهم؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| لماذا ينصح الأطباء مصابي كورونا بوضع الكمامة وليس المخالطين لهم؟