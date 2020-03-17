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سؤالك عبر العربية| لماذا ينصح الأطباء مصابي كورونا بوضع الكمامة وليس المخالطين لهم؟

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سؤالك عبر العربية| لماذا ينصح الأطباء مصابي كورونا بوضع الكمامة وليس المخالطين لهم؟

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