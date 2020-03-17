فنزويلا تحت "الحجر الصحي".. 33 إصابة بكورونا

مع ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 33، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن فنزويلا ستطبق حجراً صحياً على مستوى البلاد بعد رصد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس الاثنين.

وقال مادورو في خطاب أذاعه التلفزيون: "إنه (الحجر الصحي) ضروري ولا غنى عنه".

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وكانت فنزويلا قد بدأت الاثنين حجراً صحياً بعدد من الولايات، وصفه مادورو بأنه ناجح.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم تجاوزت سبعة آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش.

كما قضى سبعة آلاف وسبعة أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفاً و536 إصابة. كما سجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.

والاثنين قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكداً أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.

كما دعا أدهانوم خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا، وإلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

إلى ذلك شدد على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الوباء، مؤكداً أن "هناك إصابات بكورونا لا نعلم عنها خصوصاً الطفيفة منها".

وأوضح أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار كورونا.