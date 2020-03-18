إصابة أحد أساطير كرة السلة الأميركية بكورونا

أعلن كيفن دورانت، أحد أساطير كرة السلة الأميركية عن إصابته بفيروس كورونا، كما أعلن عن إصابة 3 لاعبين آخرين من فريق "نتس" الذي يلعب في دوري السلة الأميركي للمحترفين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية New York Times.

وقال دورانت، الذي وصف نفسه بأنه يشعر بأنه بخير: "على الجميع الحذر، واهتموا بأنفسكم والتزموا بالحجر الصحي سنتخطى هذا".

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى ما لا يقل عن 7 لاعبين من نجوم كرة السلة الأميركية. ويوم الثلاثاء، أعلن فريق "نتس" أن 4 من لاعبي الفريق جاءت نتائج فحصهم إيجابية على الرغم من أنه لم تعلن أسماء الرياضيين. وقال الفريق إن واحدا فقط من الأربعة ظهرت عليه أعراض المرض.

وقال الفريق في بيان: "إن جميع اللاعبين وأعضاء فريق نتس طلب منهم البقاء معزولين ومراقبة صحتهم عن كثب والتواصل بشكل مستمر مع الطاقم الطبى للفريق".

وليس من الواضح عدد موظفي فريق "نتس" الذين تم اختبارهم للكشف عن الفيروس، أو كيف تمكنوا من إجراء تلك الاختبارات، بالنظر إلى أن مسؤولي الصحة في جميع أنحاء البلاد كافحوا من أجل العثور على اختبارات لعامة الجمهور وأنفسهم.

وتنص المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة في مدينة نيويورك على أنها "توصي بشدة بعدم اختبار الأشخاص المصابين بمرض خفيف والذين يمكن معالجتهم بسهولة في المنزل".

ووفقا لبيان "نتس"، لم تظهر على 3 من اللاعبين الأربعة أعراض المرض. ورفض متحدث باسم "نتس" تقديم تفاصيل حول كيفية حصول الفريق على الاختبارات.

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واقترح مايك باس، المتحدث باسم دوري NBA أن اللاعبين قد تكون لهم أولوية الفحص والاختبار بسبب سفرهم الكثيف والاتصال مع مجموعات كبيرة في جميع أنحاء المدن.

وأضاف: "قد أعربت سلطات الصحة العامة وأطباء الفريق عن القلق من أن الاتصال المباشر بين لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين مع بعضهم بعضا والتفاعلات الوثيقة مع الجمهور العام، بالإضافة إلى سفرهم المتكرر قد تسرع من انتشار الفيروس".

وقال في بيان "بعد اختبار اثنين من اللاعبين وإيجابية نتائجهم في الأسبوع الماضي، تم اختبار آخرين و5 لاعبين إضافيين، وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية، نأمل من هؤلاء اللاعبين الذين أعلنوا نتائج فحصهم أن يلفتوا الانتباه إلى الحاجة الماسة للشباب لمتابعة توصيات السلطات الصحية من أجل حماية الآخرين، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الظروف الصحية الكامنة وكبار السن".