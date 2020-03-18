البنتاغون: لدينا 49 جندياً مصاباً بكورونا بينهم 7 بالقوات الجوية

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس بينهم 7 بالقوات الجوية.

وأكد البنتاغون قيامهم بفحص دوري لدرجة حرارة الطيارين حتى وهم في الأجواء لدينا، مشددا على وجود إجراءات لعزل طياري سلاح الجو الذين يتنقلون حول العالم.

وأشار البنتاغون إلى مناقشة خطط الانتشار وتلبية احتياجات أميركا في ظل أزمة كورونا وبحث استخدام طائرات سلاح الجو لنقل المعدات والفرق الطبية.

وقال ديفيد غولدفين قائد القوة الجوية الأميركية، إنهم سيقومون بتأجيل بعض التمارين العسكرية بسبب كورونا، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس أركان القوات الجوية الأميركية مع قائد القوة الجوية الأميركية التي أشارت إلى وجود 7 إصابات بالفيروس بين قواته.

يأتي ذلك فيما كانت قد أعلنت الوزارة في بيان، أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم و7 متعاقدين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 100، وتجاوز عدد المصابين 5 آلاف حالة، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي قالت إن الوفيات تركزت على كبار السن.

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وتتبعت الصحيفة كل حالة وفاة معروفة في الولايات المتحدة، وحللت البيانات المقدمة من مسؤولي الصحة في الولايات، وأسر الضحايا، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان المتوفون يعانون من أمراض صحية مزمنة، مما يجعل من الصعب على أجسادهم مقاومة الفيروس. كما كان بعضهم يعاني من مرض السكري أو الفشل الكلوي أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض رئوية، وكان جميعهم تقريباً (حوالي 85%) أكبر من 60 عاماً. إلى ذلك كان نحو 45% منهم أكبر من 80 عاماً.

ومن غير الواضح كيف أصيب بعضهم بالفيروس، لكن أكثر من ثلثهم كانوا يعيشون في دار الرعاية عندما أصيبوا بالعدوى، كما هو الحال في منظمة رعاية الحياة في مركز كيركلاند بولاية واشنطن، حيث توفي 27 من سكان المنشأة البالغ عددهم 120 نسمة، ما دفع الخبراء بالشعور بقلق عميق من تمدد كورونا في أجزاء واسعة داخل أميركا.